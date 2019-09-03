СК попросил перевести организаторов несанкционированных митингов на домашний арест

Следственный комитет России обратился в суд с ходатайством о переводе организаторов несанкционированного митинга в Москве под домашний арест. Об этом сообщается на официальном сайте госоргана.

СК просит о смягчении наказания, изменении заключения под стражу на домашний арест в отношении Егора Жукова и Сергея Фомина.

Отмечается, что расследование относительно протестов продолжается. СК устанавливает роль каждого фигуранта в прошедших 27 июля в российской столице событиях.

Ранее сообщалось, что 5 обвиняемых по делам о несанкционированных акциях в Москве предстанут перед судом.