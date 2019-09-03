Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников

Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА «Новости».

В ведомстве рекомендуют грамотно организовать приемы пищи у учащихся, чтобы поддержать психическое и физическое здоровье школьников, а также обеспечить полноценное усвоение школьной программы.

У учеников должны быть три основных приема пищи — завтрак, обед и ужин, а также два перекуса – второй завтрак и полдник. Отмечается, что питание в определенные часы предотвращает желудочно-кошеные заболевания, а также полностью усваивается.

Кроме того, необходимо обратить внимание на энергетическую ценность рациона. Средней нормой для детей 7-11 лет является 2300 калорий в день, 11-14 лет – 2500, 14-18 лет – до 3000 калорий.

Также Роспотребнадзор напомнил, что блюда полезнее запекать, варить и готовить на пару.

Ранее Роспотребнадзор назвал допустимый вес рюкзака для первоклассников.