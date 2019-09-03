В отношении оскорбившей жителей Тулуна чиновницы проводят проверку

В отношении глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения, идет проверка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ссылаясь на решение иркутского губернатора сообщил, что Алашкевич отстранена от работы. СМИ посчитали, что она лишилась должности.

Об оскорблении жителей Тулуна чиновницей стало известно из аудиозаписи, которая появилась в интернете. На ней она называет граждан «быдлом и бичами». По предварительным данным, голос якобы принадлежит руководителю пресс-службы губернатора Иркутской области Ирине Алашкевич. Женщина говорит, что это подделка