В Австралии призвали жителей забрать невостребованные $12 млн выигрыша в лотерею

В Австралии выигрыши в лотерею на сумму более $12 млн до сих пор не попали к своим обладателям, сообщает Daily Mail.

Австралийцам настоятельно рекомендуют проверить свои старые лотерейные билеты в преддверии масштабного розыгрыша на $80 миллионов. В настоящий момент 23 победителя из Нового Южного Уэльса, Квинсленда, Южной Австралии и Виктории не забрали свои выигрыши.

Пресс-секретарь лотереи Бронвин Спенсер сообщила, что люди часто забывают про свои билеты, а у лотереи нет возможности отследить счастливчиков с отдельными призами, достигающими $500 тыс.