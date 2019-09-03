Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы

На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Как отмечается, грабители разбили окна машины на улице Новая Башиловка, вытащили из нее сумку с купюрами и уехали на Nissan Cefiro.

По сообщениям полиции, позже преступники бросили автомобиль и скрылись. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестный выкрал более 5 млн рублей из квартиры в Москве.