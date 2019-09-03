Дети погибли при нападении на школу в Китае

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Thomas Peter/Reuters

В результате нападения мужчины на начальную школу в китайской провинции Хубэй погибли 8 детей, передает РИА «Новости».

Нападавшим оказался 40-летний местный житель.

Мужчина задержан, его мотивы неизвестны.

Каким оружием пользовался нападавший, также не сообщается.