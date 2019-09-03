Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии возросло до 25

Число погибших при пожаре на судне «Консепшн» в Калифорнии возросло до 25. Об этом сообщает CBC Los Angeles со ссылкой на Береговую охрану США.

Как отмечается, спасатели обнаружили тела 25 погибших у северного побережья острова Санта-Крус. В настоящее время еще девять человек числятся без вести пропавшими.

Всего на борту судна находились 34 пассажира и 5 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на судне в Калифорнии возросло до 8.