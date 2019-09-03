Более 100 человек пострадали при взрыве в Кабуле
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Жертвами подрыва автомобиля около комплекса Green Village тали 16 человек, сообщает РИА «Новости»
Ранения в результате взрыва получили не менее 119 граждан.
Большинство погибших и пострадавших — мирные жители, точное число пострадавших силовиков пока неизвестно.
Ранее стало известно, что взрыв случился, когда американский дипломат нанес визит в Кабул для того, чтобы обсудить с президентом Афганистана Ашрафом Гани проект мирного соглашения, достигнутого с талибами.
Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)взяли на себя ответственность за взрыв.
«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.