Россияне заявили о готовности не пить на корпоративах

Половина трудоустроенных россиян заявила о готовности воздержаться от употребления алкоголя на корпоративных мероприятиях, передает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы.

С таким мнением выступили 51% опрошенных. В то же время 15% сотрудников категорически отказались праздновать корпоративы без спиртного.

Также 35% россиян заявили, что не смогут обойтись без курилки на рабочем месте.

Больше половины (57%) опрошенных высказались против идеи введения штрафов за перекуры во время рабочего дня.

Также, по мнению 43% опрошенных, мотивировать сотрудника отказаться от вредных привычек смогут только премии.