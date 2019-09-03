Названа дата похорон погибшей в Турции российской девочки

Похороны 12-летней девочки, скончавшейся после происшествия в бассейне турецкого отеля, пройдут в Санкт-Петербурге во вторник, передает РИА «Новости».

«Похороны пройдут 3 сентября в 14 часов», - сообщил Андрис Лейкуцис.

«Завтра похороны. Не боюсь показаться слабым... Не хочу ложиться спать. Ведь после того как проснусь, начнется день, наполненный скорбью», - также написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Несчастный случай с девочкой произошел в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна.