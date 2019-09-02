В Кабуле случился взрыв, повредивший дома в радиусе километра

В афганском Кабуле произошел взрыв, в результате которого были повреждены дома в радиусе километра, передает агентство Reuters.

Как сообщается, инцидент случился недалеко от комплекса Green Village, где размещены ряд иностранных компаний.

Отмечается, что взрыв случился, когда высокопоставленный американский дипломат нанес визит в Кабул для того, чтобы обсудить с президентом Афганистана Ашрафом Гани проект мирного соглашения, достигнутого с талибами.

Как известно, согласно этому документу из страны были выведены почти 5 тысяч американских военнослужащих.

По поступившей информации, в результате взрыва есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что во время свадьбы в Кабуле произошел взрыв. Из-за инцидента погибли 63 человека.