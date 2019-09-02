Парад ко Дню труда в штате Нью-Джерси отменили после обнаружения взрывчатки

В американском штате Нью-Джерси отменили парад, посвященный Дню труда, который должен был посетить губернатор Фил Мэрфи после того, как недалеко от места проведения парада была найдена взрывчатка. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник.

Как выяснилось, 55-летний местный жители установил на своем участке несколько самодельных устройств, напоминающих заряды для фейерверка. Однако заряды оказались лишь прикрытием.

По некоторым данным, задержанный мужчина жил в подвале дома своих родителей и имел психические отклонения.

В настоящее время ему предъявили обвинение в незаконном хранении взрывных устройств.

Ранее в американском штат Флорида суд приговорил к 20 годам тюремного заключения мужчину, который отправлял письма со взрывчаткой критикам президента США Дональда Трампа.