Азара и Ляскина задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Кирк Ярмыш.

По ее словам, журналиста Азара задержали и отвезли в ОВД «Красносельский».

«Вероятно, оставят на ночь там», — добавила Ярмыш.

Также она отметила что активиста Ляскина правоохранители также задержали и отвезли в ОВД «Мещанский».

Как отмечается, задержания произошли вечером 2 сентября.