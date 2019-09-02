Азара и Ляскина задержали в Москве
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Сотрудники правоохранительных органов за один вечер задержали российского журналиста Илью Азара и активиста Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ФБК Кирк Ярмыш.
По ее словам, журналиста Азара задержали и отвезли в ОВД «Красносельский».
«Вероятно, оставят на ночь там», — добавила Ярмыш.
Также она отметила что активиста Ляскина правоохранители также задержали и отвезли в ОВД «Мещанский».
Как отмечается, задержания произошли вечером 2 сентября.