Белоруска, потерявшаяся 20 лет назад в электричке, нашла родителей

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которая в 1999 году была найдена на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД.

Уточняется, что девочка пропала в возрасте четырех лет, когда ехала с родителями на поезде Минск — Осиповичи. Ее пытались найти, обращались в милицию, однако все предпринятые меры ничем не заканчивались.

Найти родителей взрослой Юле помог молодой человек. Когда девушка рассказала ему свою историю о том, как потерялась в электричке, он стал искать информацию о происшествии в интернете. Наткнувшись на статью о без вести пропавшей девочке, он сопоставил приметы, в том числе шрам на лице. Они совпали.

«Начал в поиске забивать: «девочка Юля, четыре года, поезд». И сразу нашёл. 16 мая я всё нашёл. 18 мая позвонил и 21-го поехали на тест ДНК. Юля несколько дней тогда плакала», — рассказал Илья.

После встречи с биологическими родителями, девушка поблагодарила и тех, кто дал ей жизнь, и тех, кто ее воспитал.