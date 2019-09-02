Суд взял под арест еще одну фигурантку по делу Абызова

Басманный суд Москвы взял под стражу Инну Пикалову, которая является еще одной фигуранткой по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство следственных органов.

Как стало известно, Пикалову обвиняют статьям 159 и 210 УК России.

Сообщается, что ее арестовали до 1 ноября.

Отмечается, что всего по делу Абызова взяты под стражу пять человек. Их обвиняют в создании, руководстве и участии в преступном сообществе и в мошенничестве в особо крупном размере.