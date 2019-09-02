Более 30 человек госпитализировали из-за отравления шаурмой под Одессой

Более 30 человек попали в больницу по причине отравления шаурмой в населенном пункте Авангард в Одесской области Украины. Об этом информируют украинские СМИ.

Как стало известно, всего были госпитализированы 37 человек.

Согласно полученным сведениям, у пострадавших зафиксированы симптомы гастроэнтероколита.

Также сообщается, что в ходе проверки торговой точки, где продавалась шаурма, были выявлены нарушения.

Ранее информировали, что 98% ларьков с шаурмой в Москве работают с нарушениями.