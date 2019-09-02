Прокурор запросил 6 лет для блогера Синицы, обвиняемого в угрозах детям силовиков

Прокурор попросил Пресненский суд Москвы присудить 30-летнему блогеру Владиславу Синице наказание в виде 6 лет лет лишения свободы по обвинению в призывах к насилию над детьми правоохранителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что прокуратура хочет добиться того, чтобы Синица отбывал свой срок в колонии общего режима.

Как известно, следствие инкриминировало фразу блогера, написанную им в твиттере, как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в пресечении несанкционированных акций в Москве.

По обвинению прокурора, у Синицы был умысел на возбуждение ненависти и вражды к стражам порядка.

Сторона обвинения заявляет, что текст блогера кто-то может посчитать за инструкцию.

Ранее стало известно, что Синицу арестовали до 3 октября.