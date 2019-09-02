Сотрудники посольства РФ в ФРГ пообщались с подозреваемым в убийстве в Берлине

Представители посольств России и Германии встретились и поговорили с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в Берлине россиянином. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как выяснилось, встреча состоялась 27 августа. Сотрудники посольств поговорили с россиянином и оказали ему консульско-правовую помощь.

Берлинский суд выдал ордер на арест россиянина 24 августа. Жителя России подозревают в том, что он убил человека.

В настоящее время россиянин находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что россиянин с ножом и лопатой убил троих и набросился на полицию.