Москалькова подтвердила продолжение переговоров России и Украины об обмене

Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются.

По ее словам, процесс оформления обмена требует проведения ряда юридических процедур.

«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой», — рассказала Москалькова.

Ранее сообщалось, что адвокат заявил, что обмена заключенными между Украиной и Россией 2 сентября не будет.