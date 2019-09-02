Москалькова подтвердила продолжение переговоров России и Украины об обмене
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Уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются.
По ее словам, процесс оформления обмена требует проведения ряда юридических процедур.
«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой», — рассказала Москалькова.
Ранее сообщалось, что адвокат заявил, что обмена заключенными между Украиной и Россией 2 сентября не будет.