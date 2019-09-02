Более тысячи рейсов отменены в США из-за урагана «Дориан»

В США отменены 1054 рейса из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте FlightAware, который отслеживает траекторию полетов гражданских самолетов.

По данным портала, наибольшее число рейсов отменены в штате Флорида, в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Известно, что ураган достиг пятой максимальной категории. Эксперты считают, что «Дориан» будет самым сильным обрушившимся на Соединенные Штаты ураганом за последнее десятилетие. Он уже угрожает побережьям Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины и другим штатам.

Ранее сообщалось, что ребенок погиб из-за урагана «Дориан» на Багамских островах.