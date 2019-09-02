В четырех штатах США объявлена эвакуация из-за «Дориана»

В четырех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан», сообщает AP.

Власти Южной Каролины и Северной Каролины, Джорджии и Флориды объявили режим эвакуации.

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер отдал приказ покинуть побережье 830 000 людей днем в понедельник.

В Северной Каролине губернатор штата Рэй Купер объявил режим ЧС во всем штате, который насчитывает 100 округов. По его словам, это поможет мобилизовать все ресурсы штата.

Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал указ об эвакуации шести округ штатов восточного побережья. Кроме того, он попросил жителей соблюдать все меры предосторожности и быть на чеку.

Во Флориде губернатор штата Рон Де Сантис заявил, что на платных автомагистралях не будут взиматься деньги во время эвакуации. Отмечается, что в нескольких округах около побережья эвакуация уже действует.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» достиг Багамских островов.