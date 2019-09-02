Неизвестный выкрал более 5 млн рублей из квартиры в Москве

В Москве неизвестный проник в квартиру и выкрал валюту на сумму более 5 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Как отмечается, в полицию обратилась женщина и заявила о краже. 12 тысяч долларов и 60 тысяч евро (что в общей сумме составило 5 млн рублей) пропали в квартире на Садово-Спасской улице.

По словам заявительницы, злоумышленник украл деньги из сейфа, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Полиция возбудила уголовное дело в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что трое мужчин ограбили пункт обмена валют и вынесли 140 млн рублей.