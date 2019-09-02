Американец отсидел в тюрьме 36 лет из-за $50

Житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет из-за 50$, которые он украл в юности. Об этом сообщает Daily Mirror.

Как отмечается, в 1979 году мужчина получил три года лишения свободы условно за то, что совершил два ограбления.

Однако через четыре года он обокрал пекарню на $50. В итоге, по старому закону после третьего преступления его приговорили к пожизненному заключению. Причем он не имел право на условно-досрочное освобождение.

Согласно изданию, в 2019 году его дело было пересмотрено, и судья принял решение выпустить 58-летнего мужчину на свободу.

Ранее невиновная американка получила $3 млн за 35 лет в тюрьме.