Губернатор Флориды объявил эвакуацию побережья из-за «Дориана»

Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большей части побережья из-за надвигающегося урагана «Дориан». Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на заявление на сайте губернатора.

Как отмечается, все прибрежные округа, за исключением двух самых южных, выпустили приказы об обязательной эвакуации.

Уточняется, что еще в семи округах Флориды проходит добровольная эвакуация.

Как подчеркивается, губернатор для содействия приказал не взимать платы за проезд на некоторых платных автодорогах штата.

Ранее губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан».