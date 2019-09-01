Ураган «Дориан» достиг критической отметки

Напавший на Соединенные Штаты ураган «Дориан» достиг пятого уровня опасности из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира Симпсона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального центра ураганов.

По данным специалистов, в настоящее время ураган движется со скоростью 257 км в час.

Отмечается, что ураган, достигший последней категории, способен нанести катастрофический урон.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» движется на Багамы со скоростью 240 км/ч.

Ураган через несколько часов должен обрушиться на острова Абако и Большая Багама.