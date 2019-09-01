На Украине депутаты устроили драку из-за бюджета

На Украине в Николаевской области подрались депутаты. Об этом сообщает «Главред.инфо».

Отмечается, что инцидент произошел около департамента инфраструктуры горсовета Южноукраинска между депутатами Виктором Бабичем и Александром Курдасовым. По словам последнего, коллега напал на него из-за «борьбы за бюджет». Бабич объясняет произошедшее тем, что Курдасов оказывал на него давление и оскорблял его супругу, недавно занявшую должность и.о. директора департамента инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады устроили драку после голосования по новому названию канонической УПЦ.