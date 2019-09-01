В Брянске подросток умер после избиения полицейским

В Брянске скончался 17-летний подросток, который попал в больницу после удара сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщают «Брянские новости».

Согласно представленной информации, инцидент произошел в поселке Локоть 13 августа около местного кафе. На юношу совершил нападение 36-летний замначальника местного отдела полиции Денис Терехов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Уточняется, что мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Две недели он находился в коме, затем умер. Сотрудника правоохранительных органов уволили.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по городу Анапы возбудил уголовное дело в отношении двоих сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД, подозреваемых в надругательстве над 17-летней девушкой.