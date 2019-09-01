В США 74-летний мужчина отравил прихожан церкви марихуаной

В католической церкви Св. Иоанна в американском Блумингтоне 74-летний мужчина угостил других прихожан печеньем с марихуаной, после чего шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщает The NZ Herald.

Как пишет издание, присутствовавшие на службе не понимали, «насколько греховным было печенье». В отделении неотложной помощи из-за печенья оказались люди в возрасте от 12 до 70 лет. Они также обратили внимание на соленый вкус печенья. Мужчина сдался правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии полицейские заподозрили 78-летнего пенсионера в выращивании конопли.