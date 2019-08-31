Под Волгоградом ребенок погиб после нападения собаки

Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области. Об этом сообщает СК РФ.

По информации ведомства, мальчик зашел на участок соседей, где на него набросился находившийся на цепи пес.

Отмечается, что на помощь к пострадавшему пришла мать, которая смогла отбить малыша у собаки.

Уточняется, что ребенок погиб от укусов пса по пути в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что домашние собаки загрызли младенца в частном доме в Томске.