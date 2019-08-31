Протестующие в Гонконге атаковали метрополитен

В Гонконге протестующие, которые недовольны качеством услуг метрополитена, начали портить имущество на станции «Адмиралтейство». Об этом пишет South China Morning Post.

Как пишет издание, жители разрисовывали черной краской торговые автоматы.

Накануне стало известно, что гонконгская полиция запрещает проведение митинга против правительства страны в субботу, 31 августа. Запрет на проведение акции вели для того, чтобы обезопасить население и избежать угрозы насилия.

Ранее сообщалось, что протестующие вандализировали билборд к 70-летию КНР.