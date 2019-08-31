Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины
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В Британии мужчину оштрафовали за перевозку автомобиля на крыше своей машины. Об этом сообщает The Independent.
Как отмечается, Глиндур Вин Ричардс поместил нерабочий автомобиль «Skoda» на крыше своего «Volkswagen» на свалке в Западном Уэльсе. По словам мужчины, он хотел помочь другу выбросить старую машину.
Британец согласился, что подобная перевозка была чересчур опасной, но в свое оправдание он заметил, что транспортное средство было надежно закреплено.
В с таким необычным «сооружением» на крыше Ричардс проехал менее 200 метров на скорости около восьми километров в час. Кроме того, во время поездки юношу сопровождал фургон для обеспечения безопасности других водителей.
Однако, в конечном счете британца оштрафовали на 80 фунтов стерлингов.