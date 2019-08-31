Пилот погиб при жесткой посадке самолета в Подмосковье

В Подмосковье легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах МО.

В настоящее время неизвестно, какой рейс выполняло воздушное судно. Инцидент произошел в районе деревни Минино.

«На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку», — уточнил источник.

По последним данным, из-за жесткой посадки также пострадала 12-летняя девочка. За ее состоянием на данный момент наблюдают специалисты.

Кроме того, также устанавливаются детали случившегося.

Ранее сообщалось, что двое погибли при жесткой посадке Ан-2 в Якутии.