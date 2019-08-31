Кот британских премьеров Ларри отказался дружить с группой детей

Кот британских премьеров Ларри не разрешил группе детей погладить себя и подружиться. Об этом сообщает Sky News в твиттере.

Уточняется, что школьники посетили резиденцию британского премьера Бориса Джонсона. Дети в возрасте 9-14 лет задавали вопросы зампресс-секретаря Джонсона Люции Ходжсон, а также им устроили экскурсию по резиденции.

Все это время кот Ларри отбегал от детей на метр и переворачивался на спину, однако, когда к нему подходил школьник, то он опять убегал.

«Он был замечен убегающим от группы детей... Он не очень хотел заводить друзей», — подчеркивает издание.

Ранее Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Международным днем кота.