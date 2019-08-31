Американка подала в суд после родов в тюремной камере

В США женщина подала в суд на полицию, больницу и власти города Денвер за то, что ей никто не помог во время родов в тюремной камере. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, Диана Санчес находилась в тюрьме в ожидании суда — ее обвиняют в краже персональных данных.

По словам самой женщины, она сообщила охране о том, что у нее начались роды. В ответ на это через 15 минут ей подсунули под дверь одноразовую впитывающую пеленку.

Как отмечается, Санчес на протяжении нескольких часов кричала и стучала в дверь, однако никто не пришел к ней на помощь.

Уточняется, что скорую помощь вызвали лишь после того, как ребенок появился на свет.

В результате, женщина потребовала выплаты компенсаций, а также изменений в тюремных правилах.