Медсестры из Владимирской области передумали увольняться, заявили власти

Медсестры Александровской районной больницы во Владимирской области готовы отозвать написанные ими заявления об уходе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Ольгу Петрову.

Уточняется, что они сделают это, если им вернут отобранные стимулирующие выплаты.

Отмечается, что по информации об увольнении 12 медсестер была начата проверка департаментом здравоохранения администрации Владимирской области.

С сотрудницами пообщался директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. В ходе беседы стало известно, что 26 августа в больнице состоялось собрание, на котором прозвучала информация о сокращении работникам стимулирующей части заработной платы в объеме 50%. В результате этого, 12 медсестер приняли решение уволиться.

В ходе встречи удалось достичь договоренности, в результате все сестры высказались о желании остаться работать в больнице.

«Все написавшие заявления медицинские сестры сообщили, что отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении», — сообщила Петрова.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер.