Гражданка Латвии умерла на Кипре, попробовав галлюциногенный отвар
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Гражданка Латвии скончалась на Кипре после участия в церемонии, где предположительно использоваkcz галлюциногенный отвар/ Об этом сообщает Mixnevs.lv.
Полиция по данному делу задержала 50-летнюю россиянку. Ее подозревают в организации церемонии.
Церемония проходила в пригороде Ларнаки. За участие пришлось заплатила €150.
Женщина, имя которой не раскрывается, была доставлена в больницу, где и скончалась. О том, что был использован отвар рассказал один из свидетелей.
В полиции допускают, что женщина умерла от того, что смешала галлюциногенную настойку со спиртным.