Гражданка Латвии умерла на Кипре, попробовав галлюциногенный отвар

Гражданка Латвии скончалась на Кипре после участия в церемонии, где предположительно использоваkcz галлюциногенный отвар/ Об этом сообщает Mixnevs.lv.

Полиция по данному делу задержала 50-летнюю россиянку. Ее подозревают в организации церемонии.

Церемония проходила в пригороде Ларнаки. За участие пришлось заплатила €150.

Женщина, имя которой не раскрывается, была доставлена в больницу, где и скончалась. О том, что был использован отвар рассказал один из свидетелей.

В полиции допускают, что женщина умерла от того, что смешала галлюциногенную настойку со спиртным.