В Самаре возбудили дело после массового отравления суши

В Самаре следователи возбудили дело после массового отравления роллами, сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Ранее стало известно, что в Самаре 48 человек отравились роллами из доставки еды.

Отмечается, что 30 из них, в том числе семь детей, были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.