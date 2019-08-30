Мужчину поймали на наркодилерстве с четырехлетним сыном в Перми

Полиция задержала в Перми известного в преступной среде наркодилера. Об этом сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Как отмечается, 35-летний мужчина ходил на места хранения наркотиков со своим четырехлетним сыном. Мать мальчика находится в тюрьме за сбыт запрещенных веществ, из-за чего он повсюду следовал за отцом.

По информации МВД, наркодилер пять лет назад сидел за решеткой, после освобождения он так и не устроился на работу и жил за вырученные от продажи наркотиков средства.

Мужчину задержали, когда он пытался забрать 400 грамм гашиша в микрорайоне Новые Ляды.

Полиция возбудила в отношении жителя Перми уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет в колонии строгого режима.

В настоящее время ребенок находится у своей бабушки.

Ранее сообщалось, что неуклюжий наркодилер попался во время операции на гениталиях.