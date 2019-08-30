Адвокат Вышинского отреагировал на сообщения о несостоявшемся обмене

Адвокат Андрей Доманский, который представляет интересы главреда »РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского отреагировал на сообщения, которые появились по теме обмена заключенными и журналиста в СМИ. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По словам адвоката, журналист до сих пор находится на Украине и не вылетал в Москву.

Также адвокат Вышинского прокомментировал данные о публикации якобы заявления журналиста о согласии на обмен. Адвокат посоветовал проверять журналистам данные, но, в то же время, и не опроверг эти сообщения.

Ранее сообщалось, что помощник генпрокурора Украины удалила пост о согласии Вышинского на обмен.

Вышинского освободили из-под стражи 28 августа. Киевский апелляционный суд постановил освободить его под личное поручительство.