В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными

Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. Об этом пишут украинские СМИ.

По ее словам, в ведомстве не станут называть дату, но могут сказать, «что не сегодня».

Гитлянская отметила, что окончательной даты пока нет.

Утром 30 августа СМИ сообщили, что в Киеве может приземлиться самолет с задержанными в России украинцами.

Ранее источник сообщил, что осужденный в России за подготовку терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе.