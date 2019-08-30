В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, воздушное судно следовало из Санкт-Петербурга в находящийся в Таджикистане Худжанд. Командир проинформировал о повреждении колеса.

«При осмотре взлетно-посадочной полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц», — заявили в авиакомпании.

Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в управлении МЧС по Якутии проинформировали о вынужденной посадке самолета Ан-2.