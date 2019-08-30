Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы делегации Южной Осетии Егора Кочиева, в противном случае будут использованы законные меря защиты населения. В ответ грузинский госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили призвала не нагнетать ситуацию.

«Хочу призвать всех лиц, которые делают подобные заявления, воздержатся от такого типа сообщений, тем более действий», — сказала Цихелашвили.

Уточняется, что в Южной Осетии заявили, что правоохранительные органы Грузии возвели блокпост на ее территории, однако в Тбилиси утверждают, что строительство осуществляется на территории их государства.

Ранее глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии.