Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
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Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА «Новости».
В Госдуме отмечают, что воплощение данной идеи в перспективе реально.
По оценкам депутата и бывшего главного санитарного врач России Геннадия Онищенко, это может произойти через 5-10 лет.
А депутат Госдумы Виталий Милонов также отмечает, что сокращение продолжительности рабочего дня неизбежно случится.
Он выражает уверенность, что в обозримом будущем россияне уже смогут отдыхать по три дня в неделю.
Ранее основатель и глава китайской компании работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать всего 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.