Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе

Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА «Новости».

В Госдуме отмечают, что воплощение данной идеи в перспективе реально.

По оценкам депутата и бывшего главного санитарного врач России Геннадия Онищенко, это может произойти через 5-10 лет.

А депутат Госдумы Виталий Милонов также отмечает, что сокращение продолжительности рабочего дня неизбежно случится.

Он выражает уверенность, что в обозримом будущем россияне уже смогут отдыхать по три дня в неделю.

Ранее основатель и глава китайской компании работающей в сфере интернет-коммерции Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать всего 12 часов в неделю, используя преимущества искусственного интеллекта.