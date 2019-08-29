Российские школьники больше всех мире испытывают стресс из-за учебы

Российские школьники больше других в мире испытывают стресс из-за успеваемости, на втором месте идет Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Уверенность в процессе обучения» аналитической компании Harris Insights & Analytics совместно с LEGO Education.

Согласно опросу, 79% российских школьников нервничают из-за оценок. Также в тройку лидеров рейтинга вошли китайские ученики (64%) и дети и подростки из Германии (61%).

Отмечается, что 68% учителей из России заявляют, что тревога и неуверенность негативно сказывается на учебе школьников.

В исследовании подчеркивают, что большинство родителей и учителей согласны, что именно оценки вызывают наибольший стресс, как и сравнение успехов учащихся.

Кроме того, повышенное волнение школьники испытывают во время тестов и экзаменов. В России беспокойство контрольные и экзаменационные работы вызывают у 57% опрошенных, в Японии – 58%, в США -64%, в германии – 64%, в Китае – 73%.

Также 80% российских учащихся знают, что неудачи – это часть процесса обучения, а 91% учителей уверены, что школьникам нужно научиться терпеть и преодолевать неудачи, чтобы стать более успешными.

Исследование проводилось среди 5002 учеников, 2001 родителя и 1152 преподавателей из США, Германии, Китая, России и Японии.

Ранее сообщалось, почему российские школьники срываются на экзаменах.