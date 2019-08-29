Главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле всех главврачей двух больниц, откуда массово уволились хирурги, после проверки решили отстранить от работы. Об этом рассказал пресс-секретарь Минздрава региона Константин Шестаков, передает РИА «Новости».

До этого стало известно, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. По данным СМИ, к этому привела высокая нагрузка и невысокая зарплата.

Как отмечается, после инцидента, который распространили российские СМИ, Минздрав страны направил в больницы комиссию. После проведения проверки, эксперты приняли решение временно отстранить главный врачей двух больниц до выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что хирург из Тижнего Тагила назвал причину массового увольнения коллег.