Виктория Скрипаль считает, что Джонсон запретил дяде общаться с семьей

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория полагает, что звонки от дяди прекратились из-за прихода на должность британского премьера Бориса Джонсона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, ее семья радовалась, когда с этого поста ушла Тереза Мэй.

«Но худшим вариантом для нас стал приход на должность премьер-министра Бориса Джонсона», — отметила Виктория.

Она пояснила, что новый премьер сразу заявил, что в отравлении Скрипалей виновата Россия, и что у него есть неопровержимые доказательства этого.

Виктория добавила, что первым делом Джонсон запретил все общение семьи.

В связи с этим телефонных разговоров больше не было, хотя очередной звонок Виктория ждала 24 июля.

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