Памятник жертвам Холокоста осквернен вандалами на Украине

Вандалы изуродовали памятник жертвам Холокоста в районе населенного пункта Врадиевка в Николаевской области на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

Как отмечается, мемориал посвящен замученным и убитым семи тысячам евреев осенью 1941 году. Среди жертв нацистов в большой степени были старики, женщины и дети. Известно, что их вели из местечка Кривое Озеро в Доманевку якобы для нового поселения.

По словам Долинского, на монументе изобразили свастику и написали нецензурные слова.

Ранее сообщалось, что на Украине вандалы осквернили могилы на кладбище.