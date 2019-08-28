Адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что Киев внес в списки на обмен с Россией по формуле «33 на 33» трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, формула «33 на 33», которая была заявлена ранее в ряде СМИ, скорее всего не подтверждается.

Адвокат убежден, что список будет меняться и в него попадут лица, которые действительно хотят участвовать в обмене.

Ранее источник сообщил, что главерд РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между РФ и Украиной.