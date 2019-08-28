Песков назвал оптимальную зарплату для врачей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением хирургов центральной городской больницы (ЦГБ) №1 Нижнего Тагила и назвал оптимальную зарплату для врачей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля считает, что медицинские работники должны получать заработную плату не ниже средней по региону. При этом он отметил, что отвечают за это местные власти.

«Конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров», — заявил Песков.

По словам политика, федеральные органы власти и соответствующие министерства также контролируют эти показатели.

Ранее сообщалось, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты.