Следствие обвинило Абызова в получении 32 млрд рублей от незаконного бизнеса
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате незаконной деятельности получил 32 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя по делу в Мосгорсуде.
По его словам, из-за незаконного участия Абызова в предпринимательской деятельности было возбуждено новое уголовное дело.
Причем адвокат Руслан Кожура заявил, что пока не предъявлено официальное обвинение экс-министру.
Однако по словам другого адвоката — Сергея Дрозды — в отношении Абызова было возбуждено новое дело, которое соединено в одно производство с делом о мошенничестве.
Как отмечается, в ходе расследования у бывшего министра арестовали имущество и недвижимость в размере 27 млрд рублей.
Ранее в СК возбудили второе уголовное дело в отношении экс-министра Абызова.