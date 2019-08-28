Следствие обвинило Абызова в получении 32 млрд рублей от незаконного бизнеса

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов в результате незаконной деятельности получил 32 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователя по делу в Мосгорсуде.

По его словам, из-за незаконного участия Абызова в предпринимательской деятельности было возбуждено новое уголовное дело.

Причем адвокат Руслан Кожура заявил, что пока не предъявлено официальное обвинение экс-министру.

Однако по словам другого адвоката — Сергея Дрозды — в отношении Абызова было возбуждено новое дело, которое соединено в одно производство с делом о мошенничестве.

Как отмечается, в ходе расследования у бывшего министра арестовали имущество и недвижимость в размере 27 млрд рублей.

Ранее в СК возбудили второе уголовное дело в отношении экс-министра Абызова.